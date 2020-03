को रो ना : आज रात 12 बजे से अगले 21 दिन तक 'कोई रोड पर ना निकले'

नई दिल्ली/भोपाल. पीएम मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू रहेगा। गौरतलब है किकोरोना वायरस के कारण देश के लगभग सभी राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है।

Pray for people who are working to sanitise your society & neigbourhoods, roads&public places to ensure complete eradication of the virus. You must also think about the media persons who are working 24 hours, by staying on roads & going to hospitals, to give you correct info: PM https://t.co/Hv0NVigcPv — ANI (@ANI) March 24, 2020

पीएम मोदी ने कहा कि 21 दिन अगर आप नहीं संभलें तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। बाहर निकलना क्‍या होता है। यह 21 दिन के लिए भूल जाइए। घर पर ही रहें मैं यह बात परिवार के सदस्‍य के तौर पर कह रहा हूं। इसमें लिखा है को- कोई, रो- रोड पर ना- ना निकले।

You have to remember that a Coronavirus infected person initially appears to be normal and doesn't show symptoms. So maintain precautions and stay at home: PM Narendra Modi #Coronavirus pic.twitter.com/bGN50NBsXQ — ANI (@ANI) March 24, 2020

पीएम मोदी ने इस दौरान ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन किया जा रहा है। देश में यह लॉकडाउन 21 दिन के लिए होगा। यह जनता कर्फ्यू से आगे का कदम है। ये संपूर्ण लॉकडाउन एक तरह का कर्फ्यू ही है।

From 12 AM tonight there will be a complete lockdown across the country: PM Narendra Modi #coronavirus pic.twitter.com/Z31lFB4Hz9 — ANI (@ANI) March 24, 2020



पीएम मोदी ने कहा कि यह कदम हर हिंदुस्‍तानी को बचाने के लिए लिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्‍वास से बचें। कुछ लोगों की लापरवाही कुछ लोगों की गलत सोच,आपको और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी।

If we are not able to manage the upcoming 21 days (of nationwide complete lockdown), we will be pushed back 21 years: PM Narendra Modi #Coronavirus pic.twitter.com/iG8MuiAzSr — ANI (@ANI) March 24, 2020

इसके बावजूद लोग लॉकडाउन के नियमों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से बंद का गंभीरता से पालन करने की अपील करते हुए राज्य सरकारों से नियमों और कानूनों का पालन कराना सुनिश्चित करने को कहा था।

मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं। अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों से नियमों और कानूनों का पालन करवाने का अनुरोध किया था।

While staying at home, remember&pray for people who are working while putting their lives at risk. Remember the doctors, nurses, paramedics, pathologists who are working day&night to save lives, hospital admn, ambulance drivers, ward boys, serving others in these tough times: PM pic.twitter.com/pcZ0IK95M7 — ANI (@ANI) March 24, 2020

इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखाए वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ? के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आजए 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा।इससे पहले प्रधानमंत्री ने 19 मार्च को देश को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था।