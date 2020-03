पीएम मोदी का ऐलान: आज रात 12 बजे से देश में पूरी तरह लॉकडाउन होगा, 21 दिन तक बंद रहेगा देश

नई दिल्ली/भोपाल. 6 दिन के अंदर आज मोदी ने देश को दूसरी बार संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में 21 दिन का लॉक डाउन किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा- हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से देश में पूरी तरह लॉकडाउन होगा। यह जनता कर्फ्यू से ज्यादा सख्त होगा। आप ये देख रहे हैं कि दुनिया के समर्थ से समर्थ देश को भी इस महामारी ने बेबस कर दिया है। ऐसा नहीं है कि देश प्रयास नहीं कर रहे हैं या उनके पास संसाधनों की कमी है। लेकिन, कोरोनावायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद यह फैल रहा है।

From 12 AM tonight there will be a complete lockdown across the country: PM Narendra Modi #coronavirus pic.twitter.com/Z31lFB4Hz9

संक्रमण के चक्र को तोड़ना होगा

मोदी ने कहा- सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक-दूसरे से दूर रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसे फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण के चक्र को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए आवश्यक है, यह सोच सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक और हर परिवार के लिए है। प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही और गलत सोच आपको, आपके बच्चों, माता-पिता, आपके परिवार, आपके दोस्तों और पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देगी।

The one-day #JantaCurfew showed how we Indians come together and fight against any trouble which comes before the country and the mankind: PM Narendra Modi pic.twitter.com/ftKhcS206K