कोरोना से लड़ने के लिए PM Modi ने इस एप को बताया जरूरी, जरूर करें डाउनलोड

भोपाल। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस को हराने की लडाई में सात बातों का साथ मांगा है। इनमें से चौथी सबसे जरूरी बात है कि कही कि हर देशवासी अपने फोन में आरोग्‍य सेतु एप डाउनलोड करे। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। साथ ही दूसरे लोगों को मोबाइल एप इंस्टॉल करने लिए प्रेरित करें। बता दें कि आरोग्य सेतु एप ने लॉन्च के 13 दिन बाद 5 करोड़ डाउनलोड हासिल कर लिए हैं। वहीं पीएम मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसे डाउनलोड करने की अपील की, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर इसे एक करोड़ नए यूज़र्स ने डाउनलोड किया है। आज हम आपको इसी आरोग्य सेतु मोबाइल एप के बारे में बताने जा रहे हैं।

Aarogya Setu is an important step in our fight against COVID-19. By leveraging technology, it provides important information. As more and more people use it, it’s effectiveness will increase. I urge you all to download it.https://t.co/VaiPIjhxM2https://t.co/8Irj6ApmOQ pic.twitter.com/L91vaLlCCq