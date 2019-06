कभी साइकिल के पंचर बनाता था ये नेता आज प्रधानमंत्री मोदी को दिलाई सांसद पद की शपथ

भोपाल. 17वीं लोकसभा सत्र के पहले नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले सांसद पद की शपथ ली। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर डॉ वीरेन्द्र कुमार खटीक ने पीएम मोदी को सांसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। लोकसभा सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ संसदीय सीट से सांसद डॉ वीरेन्द्र खटीक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई। वीरेन्द्र खटीक को मध्यप्रदेश में पंचर वाला सांसद के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी सादगी के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।

सांसद को लोग कहते हैं पंचरवाला

वीरेन्द्र खटीक ने पांचवी कक्षा से लेकर सागर विश्वविद्यालय में पढ़ाई तक साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। सांसद वीरेन्द्र खटीक खुद बताते हैं कि दुकान पर शुरुआत में वो लापरवाही से काम करते थे। कई बार दुकान में पंचर सुधारने के दौरान पिता की डांट भी पड़ी। सांसद के अनुसार, पंचर सुधारने के काम को मैं ध्यान से नहीं करता था तो पिताजी मुझे अच्छी तरह से पंचर बनाना सिखाते थे। धीरे-धीरे पंचर बनाने से लेकर रिपेयरिंग के सारे काम उन्हें आने लगे। सांसद बनने के बाद भी वो कई बार पंचरवालों की दुकान में पहुंच जाते हैं। पंचर बनाने वाले को पंचर बनाना भी सिखाते हैं। तो कभी-कभी आज भी खुद पंचर बनाने बैठ जाते हैं।

खुद भरने लगे थे साइकिल से हवा

वीरेन्द्र कुमार खटीक ने पिछले कार्यकाल में बतौर मंत्री उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में साइकिल बांटी। इस दौरान एक लाभार्थी ने कहा कि मेरी साइकिल में तो हवा ही नहीं है। जिसके बाद वीरेंद्र खटीक खुद साइकिल का पंप लेकर हवा भरने लगे। वीरेंद्र कुमार जमीन से जुड़े नेता हैं। अब भी अक्सर वो अपने क्षेत्र में बिना लाल बत्ती और कार के निकल जाते हैं। ज्यादातर वो अपने स्कूटर से ही टहलते मिलते हैं तो गांवों में अक्सर चौपाल से बैठे नजर आते हैं। वीरेंद्र कुमार खटीक दलित समुदाय से आते हैं और लो प्रोफाइल नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है।

