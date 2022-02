क्या आपने देखा है 'दमदार पुलिस का ये दुमदार मीम', हो रहा है वायरल

डीसीपी भोपाल जोन-1 नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है मीम...

दमदार पुलिस का दुमदार मीम हो रहा वायरल

दमदार पुलिस का जो दुमदार मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो डीसीपी भोपाल जोन-1 नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। इस मीम में दो इमेज एक साथ दिखाई गई हैं। जिनमें से पहली इमेज में फिटफाट बॉडी में दमदार पुलिस नजर आ रही है जबकि दूसरी इमेज में दुम गायब हो चुकी है और फिटफाट बॉडी बेडोल हो चुकी है और तोंद निकल चुकी है। इतना ही नहीं इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है- Tough schedules, tougher job. We must reflect on our health both as an institution and on a personal level. This meme will definitely lighten your day at the least ! (कठिन कार्यक्रम, कठिन काम । हमें एक संस्था के रूप में और व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए । यह मेम निश्चित रूप से आपके दिन को कम से कम हल्का कर देगा !)