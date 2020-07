राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच एमपी में कांग्रेस को झटका, दो विधायकों का इस्तीफा, भाजपा के संपर्क में कई विधायक

भोपाल. राजस्थान में इन दिनों सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी झगड़े में कांग्रेस अभी उभर ही नहीं पाई थी कि पांच महीने बाद एक बार फिर से मध्यप्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। बुंदेलकंड की बड़ा मलेहरा विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह लोधी के इस्तीफा देने के पांचवे दिन एक और विधायक ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

बुरहानपुर जिले के नेपानगगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुमित्रा देवी कसडेकर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधासभा सचिवालय को लिखित इस्तीफा भेजा दिया है। सुमित्रा देवी ने इस्तीफा किन कारणों से दिया है फिलहाल इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है। विधानसभा सचिवालय ने उनके इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सुमित्रा देवी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं।

I'm not worried. I knew that there are some who'll leave, so they left. It's not surprising. They(BJP) are calling MLAs&offering them money&different posts.Vo(BJP) vahan (Rajasthan) bhi sauda kar rahe hain,samvidhan ka koi matlab nahi raha, bas boli bolo rajneeti karo: Kamal Nath pic.twitter.com/ZIjmwpDzj0