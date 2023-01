IAS अफसरों के तबादले पर MP में सियासत, कांग्रेस करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

भोपालPublished: Jan 30, 2023 07:14:50 pm Submitted by: दीपेश तिवारी

Political fight in MP : कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी साल में सरकार ने अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग दी है

Political fight in MP : मध्य प्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) द्वारा अनेक अफसरों और कलेक्टरों का तबादला (transfer of IAS officers) किए जाने के बाद राज्य में सियासत (Politics in MP) शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि चुनावी साल में सरकार ने अफसरों को मनपसंद पोस्टिंग (transfer of IAS officers) दी। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदेश में तबादला उद्योग चल रहा है, वहीं कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने भी पलटवार किया है।