खतरा बढ़ा: हेल्थ विभाग के 50 लोग संक्रमित, एक डॉक्टर की मौत, 12 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल और इंदौर हॉट स्पाट हैं। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को आई रिपोर्ट में भोपाल में 11 लोग संक्रमित मिले हैं। जिसके साथ ही भोपाल में आंकड़ा 95 पहुंच गया है। चिंता की बात ये है कि भोपाल में संक्रमितों की संख्या में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं।

क्या है हेल्थ विभाग की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश हेल्त विभाग के अनुसार, भोपाल में 93 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसमें से 50 हेल्थ विभाग के हैं। 20 केस तब्लीगी जमात के कनेक्शन वाले हैं, 12 पुलिसकर्मी भी संक्रमण की चपेट में हैं। जबकि कोरोना संक्रमण के कारण भोपाल में एक मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं, दो लोगों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अस्पताल से डिस्चार्च हो गए हैं।

Total positive cases reported in Bhopal are 93 now, of which 50 cases are from State Health Dept, 20 cases are linked to Tablighi Jamaat event&12 are from Police Dept. 2 patients discharged after treatment.Only 1 death reported in Bhopal due to #COVID19:Madhya Pradesh Health Dept