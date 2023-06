ट्रामा में गर्भवती महिलाएं जमीन पर लेटने को मजबूर, इधर खाली पड़ा करोड़ों का भवन

जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में गर्भवती महिलाओं के हालात इस कदर है कि दो महिलाओं को एक पलंग पर लेटना पड़ रहा है। इतना ही नहीं कई महिलाएं पलंग के अभाव में जमीन पर लेटी नजर आती है।

pregnant women have to lie on the floor before delivery