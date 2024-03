डेढ़ माह तक बंद रहेंगे स्कूल, स्टूडेंट और टीचर्स के लिए घोषित की गर्मी की छुट्टी

डेढ़ माह तक बंद रहेंगे स्कूल, स्टूडेंट और टीचर्स के लिए घोषित की गर्मी की छुट्टी

Private and government schools will remain closed in MP till June 15बच्चोंं को स्कूल शिक्षा विभाग ने खासा सुकून दिया है।

गर्मी की छुट्टी घोषित

गर्मी की छुट्टियोें का इंतजार भला किसे नहीं रहता! इन दिनों मध्यप्रदेश में स्कूलों में परीक्षाओं का दौर चल रहा है लेकिन स्टूडेंट के मन में एग्जाम के बाद गर्मी की छुट्टी में खूब मस्ती करने की बात भी चल रही है। इन बच्चोंं को स्कूल शिक्षा विभाग ने खासा सुकून दिया है।

प्रदेश में गर्मियों में पूरे डेढ़ माह तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट और टीचर्स के लिए गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है। इस बार राज्य में गर्मी की छुट्टी 1 मई से 15 जून तक रहेगी। स्टूडेंट पूरे डेढ माह घर पर रहकर मस्ती कर सकते हैं पर टीचर्स को जल्द ही स्कूल आना होगा। प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने ग्रीष्माकालीन अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार इस बार राज्य में स्टूडेंट के लिए 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। राज्य के टीचर्स को स्टूडेंट की तुलना में कम छुट्टी दी गई है। टीचर्स को स्टूडेंट के 15 दिन पहले ही स्कूलों में आना होगा- टीचर्स के लिए 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के स्कूल टीचर्स को स्टूडेंट के 15 दिन पहले ही स्कूलों में आना होगा। सभी जिलों के कलेक्टर को भी ग्रीष्मावकाश की सूचना दी- स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मावकाश के संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया है। सभी जिलों के कलेक्टर को भी ग्रीष्मावकाश की सूचना दी गई है। इसके साथ ही कुछ अवकाशों की सूचना भी दी गई है।