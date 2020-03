देश के कई शहरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है अकूत संपत्ति, 200 मिलियन डॉलर का है महल

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने से आते हैं। उनकी दादी भी जनसंघ से जुड़ी रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद हम आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कितने की संपत्ति है। बताया जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास देश और विदेश के शहरों में अकूत संपत्ति है।



सिंधिया परिवार के ज्यादातर लोग बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोनों बुआ बीजेपी में हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया बीजेपी की नेत्री हैं। इसके साथ ही यशोधरा राजे सिंधिया मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति के बारे में।

संपत्ति को लेकर चल रहा है विवाद

वहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने तीन बुआ के साथ करीब तीस साल से संपति का विवाद चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंधिया परिवार के पास करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है। बताया जाता है कि साल 2017 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोर्ट से बाहर मामला निपटाने का निवेदन भी किया गया था। कोर्ट ने भी उनके निवेदन पर कहा था कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोर्ट से बाहर भी मामले का निपटारा कर सकते हैं।

Jyotiraditya Scindia: I would like to thank JP Nadda ji, PM Narendra Modi , Home Minister Amit Shah that they invited me to their family and gave me a place in it. pic.twitter.com/HA1z21HPyK — ANI (@ANI) March 11, 2020



देश के कई कोर्ट में चल रहा था विवाद

बताया जाता है कि सिंधिया घराने की संपत्ति का विवाद देश के कई हिस्सों में चल रहा था। जिसमें बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, जबलपुर और ग्वालियर कोर्ट में हैं। इन सभी मामलों में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।



कई कंपनियों में शेयर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजादी के बाद सिंधिया परिवार के पास करीब सौ से ज्यादा कंपनियों के शेयर थे। जिसमें बॉम्बे डाइंग भी शामिल है। इस परिवार के पास सिर्फ ग्वालियर में ही दस हजार करोड़ की संपत्ति है। इनमें प्रमुख रूप से जय विलास पैलेस, सख्य विलास, सुसेरा कोठी और कुलेठ कोठी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश के दूसरे शहर में भी तीन हजार करोड़ की संपत्ति है, इसमें शिवपुरी और उज्जैन में एक महल शामिल है।

Shivraj Singh Chouhan, BJP on party's slogan “Hamara neta Shivraj, Maaf karo Maharaj” during state election: If there was anyone in Congress who was popular, it was 'Maharaj' (#JyotiradityaMScindia) so we used to say 'Maaf Karo Maharaj'. Ab Maharaj aur Shivraj ek hain, BJP mein. https://t.co/ZXnT6vWh58 — ANI (@ANI) March 11, 2020



दिल्ली में भी हजारों की संपत्ति

सिंधिया परिवार के पास दिल्ली में भी सात हजार करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें दिल्ली स्थित ग्वालियर हाउस, सिंधिया विला और राजपुर रोड में एक प्लॉट शामिल है। यहीं नहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी परिवार के पास अचल संपत्ति है। वाराणसी में पद्म विलास नाम का एक महल है। गोवा में भी इस परिवार की संपत्ति है। मुंबई में करीब बारह सौ करोड़ की संपत्ति इस परिवार के पास है।

400 कमरों का महल

ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति में सबसे ज्यादा चर्चा ग्वालियर स्थित महल की होती है। यह महल 400 कमरों का है। 1874 में यूरोपियन शैली में उनके निवास यानी महल का नाम जयविलास पैलेस है। इस शाही महल के 40 कमरों में अब म्यूजियम है। जबकि महल की सीलिंग पर सोने जड़े हुए हैं। वर्तमान में इस महल की कीमत 200 मिलियन डॉलर है।

चुनावी हलफनामे के अनुसार संपत्ति

2019 के लोकसभा चुनाव में दिए चुनावी हलफनामे के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 30 हजार रुपए नगद और बैंक खाते में तीन करोड़ एक लाख 87 हजार नौं रुपए हैं। वहीं उनके पास 31.97 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं 28 लाख 50 हजार रुपए का ऋण भी है। 2014 में नामांकन फॉर्म के साथ दिए गए संपत्ति ब्यौरे में सिंधिया के पास एक करोड़ 70 लाख 25 हजार 412 रुपए की अचल संपत्ति थी, जिसमें 72.70 लाख रुपए उनके बैंक खाते में थे। वहीं 30 करोड़ 93 लाख 93 हजार रुपए की अचल संपत्ति उनके पास थी। इस हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी के पास पांच साल में बैंक खाते में 2.29 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी हुई है।

Delhi: #JyotiradityaMScindia joins BJP at party headquarters, in the presence of party president JP Nadda. pic.twitter.com/YiF3hMXJav — ANI (@ANI) March 11, 2020

बेटी के पास 1.12 करोड़ रुपए की संपत्ति

ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया के पास 8 लाख 66 हजार 579 रुपए, महाआर्यमान सिंधिया के पास 15.18 लाख और अनन्या राजे सिंधिया के पास एक करोड़ 12 लाख 75 हजार 343 रुपए की संपत्ति है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वर्गीय महाराज जीवाजीराव सिंधिया के पास 40 करोड़ 86 लाख 9 हजार 458 रुपए की चल संपत्ति, जिसमें 11.71 करोड़ रुपए की ज्वैलरी शामिल है, इसके अलावा 297 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है।