फाइलों में बंद पड़े शहर में पार्क बनाने के प्रस्ताव

शहर के प्रत्येक वार्डों में पार्क बनाए जाने को लेकर शुरू हुई प्रशासनिक कवायद सालों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। नगरपालिका ने कुछ साल पहले पार्क निर्माण के लिए वार्डों में सर्वे भी कराया गया था।

Land lying vacant for years for construction of park behind LIC in Vikas Ward