पीएस ने खतरे में डाली मुख्यमंत्री समेत कई अफसरों की जान, बेटा यूएस से लौटा फिर भी नहीं कराई जांच

भोपाल. कोरोना पॉजिटिव पाई गईं स्वास्थ्य विभाग की पीएस पल्लवी जैन गोविल सवालों के घेरे में हैं। उनका बेटा भारत गोविल 16 मार्च को यूएस से लौटा था, लेकिन पीएस इसे नजरअंदाज कर क्वारंटाइन पीरियड में नहीं गईं। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएस इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी वीके जौहरी सहित अन्य अफसरों के साथ बैठकों में मौजूद रहीं। नियमानुसार पीएस को क्वारंटाइन की 14 दिन की अवधि को पूरा करनी थी। उन्होंने ऐसा न करते हुए सीएम व सीएस सहित कई अफसरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। अब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस समेत अन्य अफसरों ने अपनी जांच कराई है।

Bhopal: Two senior officials of the Madhya Pradesh Health Department have tested positive for #COVID19.