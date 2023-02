जनसुनवाई में जनता को लगाना पड़ रहा बार-बार फरियाद

आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर मंगलवार को कलेक्टोरेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है, लेकिन यह जनसुनवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। लोगों को फरियाद लगाने के लिए बार-बार जनसुनवाई में आना पड़ता है।

Public hearing to be held in Collectorate on Tuesday