दलहनी फसलों का रकबा बढ़ाया, सोयाबीन के रकबे में कोई बढ़ोत्तरी नहीं

खरीफ सीजन के लिए कृषि विभाग ने बोवनी का प्रस्तावित रकबा जारी कर दिया है। सोयाबीन और धान की जगह इस साल दलहनी फसलों के रकबे में 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

The area of ​​pulse crops increased, there is no increase in the area of ​​soyabean