10वीं में 'आजाद कश्मीर' पर सवाल, सीएम भड़के तो दो लोगों पर चंद घंटों में ही गिरी गाज

भोपाल/ मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार कई वजहों से विवादों में रहती है। अफसरों की लापरवाही की वजह से भी सरकार की बहुत किरकिरी होती है। पिछले दिनों नसबंदी को लेकर एक अफसर द्वारा जारी किए आदेश पर भी सरकार फंस गई थी। अब दसवीं की बोर्ड में परीक्षा में अफसरों की लापरवाही की वजह से 'आजाद कश्मीर' पर सवाल पूछा गया है।

मीडिया में जैसे ही 'आजाद कश्मीर' को लेकर खबरें आईं तो सीएम कमलनाथ भड़क गए। उन्होंने तुरंत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की। साथ ही दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। सीएम के तेवर देख बोर्ड भी एक्शन में आ गई। उसके बाद जांच शुरू हो गई कि आखिर किसकी गलती से ऐसा हुआ है। किन लोगों ने लापरवाही बरती।

Saleena Singh, Chairperson Madhya Pradesh Board of Secondary Education: The Board has suspended two persons who set & moderated the Class 10 question paper in which Pakistan Occupied Kashmir has been called Azad Kashmir. https://t.co/lcoJyhxQWr pic.twitter.com/AEmp4A1MIh