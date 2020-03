राहुल गांधी को आ रही है दोस्त की याद, सिंधिया को देना चाहते हैं ये बड़ा मैसेज

भोपाल। दोस्त...दोस्त न रहा। राहुल गांधी के लिए इस समय ये लाइनें बिल्कुल सही बैठती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul gandhi) से सिंधिया काफी दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अप्वाइंटमेंट नहीं मिला।

18 साल कांग्रेस में रहे सिंधिया को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। लेकिन दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद चीजें बदलती गईं, 2019 लोकसभा चुनाव में सिंधिया की हार के बाद हालात और बदल गए और दोनों की दोस्ती में भी गहरा असर पड़ा।

वहीं सिंधिया के बीजेपी में जुड़ने के बाद राहुल गांधी ने उसी फोटो को रिट्वीट किया है, जो उन्होंने दिसंबर 2018 को ट्वीट किया था। इस फोटो में सिंधिया और कमलनाथ दोनों राहुल गांधी के साथ हैं।

The two most powerful warriors are patience and time.



- Leo Tolstoy pic.twitter.com/MiRq2IlrIg