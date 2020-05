लॉक डाउन में फंसे लोगों को घर पहुंचा रहा रेलवे, आम आदमी नहीं कर सकते सफर

भोपाल। देश और प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते यातायात पर रोक और सार्वजनिक यातायात की सेवाएं बंद होने के कारण कई प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र एक ही स्थान एक माह से अधिक समय से अलग अलग प्रदेशों में फंसे है। अलग अलग प्रदेशों में फंसे मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र उनको घर तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है। इस नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे।

मजदूरों को घर भेजा जाएगा

अलग-अलग हिस्‍सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों औेर अन्‍य लोगों के लिए गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को राहत देने वाला फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि विभिन्‍न राज्‍यों में फंसे लोगों को अब स्‍पेशल ट्रेनों से घर भेजा जाएगा। इसके बाद रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि रेलवे की ओर से 1 मई को मजदूर दिवस के मौके पर 'श्रमिक स्‍पेशल' ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इनके जरिये फंसे लोगों और मजदूरों को घर भेजा जाएगा।



इस लिए जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना के कारण पूरे देश में लॉक डाउन लागू होने से अपने घर से बाहर रह रहे कई मजदूरों पैदल ही अपने घर की तरफ एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए निकल गए। इसके बाद कई राज्यों ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस अपने अपने राज्य लाने की अपील की थी। जिसके बाद गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी किया है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा।

"श्रमिक स्‍पेशल" ट्रेन चलाने का निर्णय

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन के कारण विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्‍न स्थानों पर ले जाने के लिए आज "श्रमिक दिवस" से "श्रमिक स्‍पेशल" ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। मानक प्रोटोकॉल्‍स के अनुसार इन फंसे हुए लोगों को भेजने वाली और उनकी अगवानी करने वाली संबंधित दोनों राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर ये विशेष रेलगाडि़यां एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी।



यात्रा की अनुमति केवल इन्हें

रेलवे और राज्‍य सरकारों की ओर से समन्‍वयन और “श्रमिक स्‍पेशल्‍स’ के सुचारु परिचालन के लिए वरिष्‍ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्‍त किया जाएगा। यात्रियों को भेजने वाले राज्‍यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और यात्रा की अनुमति केवल उन्‍हीं लोगों को दी जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जायेगा।

सावधानियों का पालन करना होगा

भेजने वाली राज्‍य सरकारों को इन लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए निर्धारित रेलवे स्‍टेशन तक सैनिटाइज्‍ड बसों में बैठाकर सामाजिक दूरी के नियमों और अन्‍य सावधानियों का पालन करते हुए जत्‍थों में लाना होगा। प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। भेजने वाले राज्‍यों द्वारा शुरुआती स्‍टेशन पर उनके लिए भोजन और पानी उपलब्‍ध कराया जाएगा।

सभी तरह के प्रबंध करेगी

रेलवे यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरी के मानदंडों और स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लंबे मार्गों पर यात्रा के दौरान रास्‍ते में रेलवे एक भोजन प्रदान करेगा। गंतव्य तक पहुंचने पर, राज्य सरकार द्वारा यात्रियों की अगवानी की जाएगी। वहीं उनकी स्क्रीनिंग, यदि आवश्यक हो क्‍वारंटीन और रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा जैसे सभी तरह के प्रबंध करेगी।

इन राज्यों के लिए 'श्रमिक स्‍पेशल्‍स'

1. Lingampalli to Hatia

2. Aluva to Bhubaneswar

3. Nasik to Lucknow

4. Nasik to Bhopal

5. Jaipur to Patna

6. Kota to Hatia



भोपाल आएगी 'श्रमिक स्‍पेशल्‍स'

रेलवे की ओर से चलाई गई “श्रमिक स्‍पेशल्‍स’ ट्रेन आज यानि 1 मई को नासिक से भोपाल के लिए चलेगी । नासिक और आसपास के फंसे लोगों के लिए इस “श्रमिक स्‍पेशल्‍स’ के माध्यम से भोपाल आ सकते है। इस “श्रमिक स्‍पेशल्‍स’ में मध्य प्रदेश के 300 प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्र यात्रा करेंगे। नासिक से भोपाल आ रही इस ट्रेन का प्रस्तावित समय 2 मई को सुबह 6 बजे है। लेकिन खबर लिखे जाने तक ये ट्रेन नासिक से नहीं चली है तो इसका भोपाल पहुंचने का समय और भी बढ़ सकता है। भोपाल पहुंचने के बाद सभी प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्र को जिला प्रशासन व्यवस्था कर इन लोगों को घर तक पहुंचाएगा। इन ट्रेनों में आम आदमी सफर नहीं कर सकेंगे।

आम आदमी स्टेशन आदि पर न जाए

वही एक और ट्रेंन जो नासिक से लखनउ जा रही है। इस ट्रेन का भोपाल स्टेशन में स्टापेज तो है लेकिन केवल स्टाफ बदलेगा। आम आदमी सफर नहीं कर सकता है। इसमेें केवल प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्र ही सफर कर सकते हैैै। रेलवे ने कहा कि ये जो ट्रेन चल रही है ये राज्यों के विशेष मांग पर चल रही है। रेलवे ने कहा है कि कोई आम आदमी स्टेशन आदि पर न जाए। ये ट्रेंने एक स्टेशन से चलकर दूसरे स्टेशनों पर ही जाकर रूकेंगी बीच मेे कोई भी स्टेशनों पर इनका ठहराव नहीं होगा।