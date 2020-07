भोपाल। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद हुए राज्यसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह निर्वाचित हुए । कोरोना संकट के चलते नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों का शपथ नहीं हो पाई थी। प्रदेश में चले सियासी घटना क्रम में सिंधिया और दिग्विजय सिंह में जमकर बयानबाजी हुई थी आज जब पहली वार दोनो आमने सामने आये तो दोनों के बीच गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। सामान्य शिष्टाचार के तहत सिंधिया का कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना हुआ।

एक साथ, एक ही सदन में दिग्विजय-सिंधिया

ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के दो राजघराने और सियासी खानदान के मुखिया एक साथ एक ही सदन में मौजूद हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ राज्यसभा में पहुंचे हैं। दोनों नेता मध्यप्रदेश से ही निर्वाचित हुए हैं। पहले दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे हालांकि इस बार दोनों नेताओं की पार्टी अलग है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से दूसरी बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी से राज्यसभा पहुंचे हैं।

पहली बार आमना-सामना हुआ

मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बाद यह पहला मौका है जब दोनों नेता आमने सामने मिले हैं। राज्यसभा शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह का आमना-सामना हुआ। इस दौरान गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। सिंधिया और दिग्विजय सिंह ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, पर बात नहीं हुई।

