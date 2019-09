पूर्व केन्द्रीय मंत्री राम जेठमलानी का निधन, शिवराज-सिंधिया बोले- हमने वरिष्ठ वकील खो दिया

भोपाल. पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी का आज सुबह निधन हो गया। राम जेठमलानी 95 साल के थे। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राम जेठमलानी के निधन पर मध्यप्रदेश के नेताओं ने शोक प्रकट किया है। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राम जेठमलानी के निधन पर शोक प्रकट किया है।

क्या कहा शिवराज ने?

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा- पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ वकील श्री राम जेठमलानी जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। आपके जाने से वकालत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें।

सिंधिया ने भी जताया दुख

कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- राम जेठमलानीजी देश के सबसे बेहतरीन आपराधिक वकीलों में से एक रहे हैं। वह ज्ञान का एक बिजलीघर थे और वो कभी भी अपने मन की बात कहने से कतराते नहीं थे। उनका निधन पूरे कानूनी बिरादरी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले।

लंबे समय से थे बीमार

राम जेठमलानी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। फिलहाल वो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद थे। आज (रविवार) सुबह उन्होंने दिल्ली स्थित अपने आवास पर आखिरी सांस ली। राम जेठमलानी के निधन से राजनीति क्षेत्रों में शोक की लहर है। बता दें कि लोधी रोड स्थित श्मशान घाट पर आज शाम 4 बजे जेठमलानी का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

