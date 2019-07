अनुसुइया उइके बनीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल, आनंदीबेन के पास था अतिरिक्त प्रभार

भोपाल। मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद ( member of parliament ) रही भाजपा ( bjp ) की नेता अनुसूइया उइके ( anusuiya uikey ) को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल ( Governor of Chhattisgarh ) बनाया गया है। इससे पहले मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंद पटेल अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। अनुसूइया उइके का जन्म 10 अप्रैल 1957 में मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा ( chhindwara ) में हुआ था।

मध्यप्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अनुसूइया उइके को छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( ram nath kovind ) ने यह नियुक्ति की है। इनके अलावा राष्ट्रपति ने विस्‍वाभूषण हरिचंदन को आंध्र प्रदेश का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया है। इससे एक दिन पहले कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल और देवव्रत आचार्य को गुजरात का राज्‍यपाल बनाया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में अनुसुइया मंत्री रह चुकी हैं। वे महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं।

