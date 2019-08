जानिए, गिरफ्तारी से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में ईयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर रहे रतुल पुरी की पूरी कहानी

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की गिरफ्तारी हो गई है। रतुल पुरी की गिरफ्तारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ फ्रॉड के मामले में हुई है। रतुल पुरी की गिनती कभी देश के सफल कारोबारियों में होती थी। लेकिन आज की तारीख में बैंक के साथ फ्रॉड से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड डील में रिश्वतखोरी के आरोप में घिरे हुए हैं। आइए हम आपको रतुल पुरी की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में इयर ऑफ द एंटरप्रेन्योर रहे की ये स्थिति हो गई।

ईडी ने रतुल पुरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट से रतुल पुरी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। रतुल को अब जेल जाना होगा। रतुल पुरी सीएम कमलनाथ के भांजे हैं। सीएम कमलनाथ ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि रतुल को साजिश के तहत फंसाया गया है। उसके कारोबार से मेरा कोई संबंध नहीं है। न तो मैं उनकी कंपनी में शेयर होल्डर हूं और न ही डायरेक्टर।

Madhya Pradesh Chief Minister, Kamal Nath on arrest of his nephew & businessman Ratul Puri: I have no connection with the business they are doing. To me, it appears to be a purely mala fide action. I have full faith that courts will take corrective stand in this. pic.twitter.com/p6xNN2jsDF