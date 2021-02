बजट: किसी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बताया, तो किसी ने बताया निराशाजनक

भोपाल। केंद्र सरकार ने सोमवार को 2021-22 के लिए बजट पेश कर दिया। मध्यप्रदेश में भाजपा और उसकी सरकार के नुमाइंदों ने इसे जनहितेषी बताया है तो कांग्रेस ने जनता के खिलाफ बताया है। जानिए आज पेश हुए केंद्रीय बजट में किसने क्या कहा...।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सीतारमणने बजट में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए भी कारगर प्रयास किए हैं।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट

राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया में इस बजट को ओवरआल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक अच्छी योजना बताया है।

A forward-looking #Budget - it will make good on the govt’s $5 trillion economy promise.Multiple pluses:increased govt spending in major sectors like infrastructure, agriculture & healthcare; safety net expanded for the vulnerable; & opportunities for greater private investments.