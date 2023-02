पढें,18.56 लाख का वुडन फ्लोरिंग मेंटेनेंस के अभाव में हुआ बर्बाद

नगरपालिका के बैंडमिंटन कोर्ट में 18.56 लाख रुपए की लागत से लगाया गया वुडन फ्लोरिंग देखरेख के अभाव में बर्बाद हो रहा हैं। वुडन जगह-जगह से उखड़ चुका हैं लेकिन इसकी मरम्मत की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

Wooden flooring ruined due to lack of maintenance,Wooden flooring ruined due to lack of maintenance,Wooden flooring ruined due to lack of maintenance