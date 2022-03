इस बैंक में निकली कई पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें आवेदन

बीओबी की ओर से मैनेजर के 159 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरु करने के लिए आवेदन की मांग की है।

जानिए आवेदन का तरीका

बैंक ऑफ बड़ौदा के आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in. जाएं।

-Careers सेक्शन के लिए नीच About Us सेक्शन में जाएं।

-अब Current Opportunities लिंक पर क्लिक करें।

-अगले पेज पर Recruitment for the position of Branch Receivables Manager in Receivables Management Vertical’ लिंक पर क्लिक करें।

-यहां Apply Now पर क्लिक करके सबमिट कर दें।