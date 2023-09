रैफर ने बिगाड़ा अस्पताल का डिलेवरी सिस्टम

जिला अस्पताल का मेटरनिटी वार्ड 56 बेड की क्षमता वाला है, लेकिन रैफर सिस्टम की वजह से मेटरनिटी वार्ड की व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगी है। यहां बेड से दोगुनी संख्या में महिलाएं प्रसव के लिए आ रही है।

Maternity ward of the district hospital which is always full