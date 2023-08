पशुओं और डॉग का रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य, नहीं कराने पर लगेगी दस गुना पेनाल्टी

यदि आपने घर पर गाय-बैल, कुत्ता या अन्य मवेशी पाल रखे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन नगरपालिका में करना अनिवार्य होगा।

Registration of animals and dogs will be mandatory, ten times penalty will be imposed if not done