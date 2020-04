Reliance Jio ने अपने यूजर्स को दी बड़ी खुशखबरी....

भोपाल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन जारी है। ऐसे में घर की जरूरी चीजों के साथ ही उनके मोबाइल रिचार्ज भी खत्म हो रहे हैं और ऐसे में जिन्हें ऑनलाइन रिचार्ज करना नहीं आता उनके लिए बड़ी परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है। इसी को आसान बनाने के लिए रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी है।

Recharge your Jio number at your nearest ATM. #JioTogether#CoronaHaaregaIndiaJeetega #StayHomeStaySafe #StayConnected #JioDigitalLife pic.twitter.com/ztXQ2YaKuc