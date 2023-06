कार्रवाई में जब्त ढाई क्विंटल से अधिक पॉलीथिन से भरा कमरा, पर इसे नष्ट करने संयंत्र नहीं

ई-कचरा यानि इलेक्ट्रानिक्स कचरा पर्यावरण के साथ लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यह शहर के लिए बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है।

There is no arrangement for e-waste disposal.