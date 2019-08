RSS नेता इंद्रेश कुमार ने कहा- हेमंत करकरे ने एक महिला पर किया था जुल्म, आंतकी की गोली से मरे इसलिए शहीद

भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( आरएसएस ) के नेता इंद्रेश कुमार ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था इंद्रेश कुमार ने उस बयान का बचाव किया है। इंद्रेश कुमार ने शनिवार को भोपाल में कहा कि मुंबई आतंकी हमलों में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ( Hemant Karkare ) का बतौर शहीद सम्मान तो किया जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ( pragya singh thakur ) के साथ उन्होंने जो अत्याचार किया, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता।

Indresh Kumar , RSS , in Bhopal: Hemant Karkare (former Maharashtra ATS chief) died of terrorist's bullets, so he is a martyr & deserves respect. However, then Congress Govt misused agencies & tortured a woman(Bhopal MP Pragya Thakur) under conspiracy of 'bhagwa aatankwad'. (31.07) pic.twitter.com/2MMsFAgRTC

अशोभनीय काम किया था हेमंत करकरे

इंद्रेश कुमार ने कहा- उस समय कांग्रेस की सरकार के कहने पर एजेंसी और वर्दी का दुरुपयोग किया गया है। हेमंत करकरे ने हिन्दू आतंकवाद के नाम पर एक नारी के साथ जो जुल्म किया वो अशोभनीय था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। देशभक्त का सम्मान है पर उसने जो अत्याचार किए उसे भी इस देश को समझना चाहिए।

साध्वी ने दिखाई मानवता

इंद्रेश कुमार ने कहा- साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मानवता दिखाई। उन्होंने कहा कि साध्वी के बयान के बाद जो हंगामा हुआ उसको देखते हुए साध्वी ने मानवता दिखाई और हेमंत करकरे को शहीद कहा था। मीडिया से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या किसी को अपने ऊपर हुए अत्याचार को नहीं बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बयान का कोई दूसरा मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब है आप भी अपराधी और पापी हैं।

Indresh Kumar, RSS: Hemant Karkare acted wrongly by torturing others. Still, Pragya exhibited humanity by amending her statement (on Karkare) after there was uproar over her remarks https://t.co/sCslZlxoCe