साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, NIA कोर्ट ने मान ली यह बात

भोपाल. सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ी मिली राहत है। एनआईए कोर्ट ने संसद सत्र की वजह से उन्हें पेशी से बड़ी राहत दी है। संसद सत्र की वजह से साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट से राहत मांगी थी। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की अर्जी मंजूर कर ली है। इसके साथ ही उन्हें पेशी से छूट मिल गई है।

दरअसल, हर सप्ताह पेशी से छूट देने के लिए साध्वी प्रज्ञा की याचिका पर गुरुवार को भी एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी। लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया था। साथ ही मई में उनकी गैरहाजिरी पर मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और आदेश दिया था कि प्रज्ञा सहित इस प्रकरण के सभी आरोपी सप्ताह में एक बार कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे।

