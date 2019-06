मालेगांव ब्लास्ट केस: साध्वी प्रज्ञा की डिस्चार्ज अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई

भोपाल. 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की डिस्चार्ज ऐप्लिकेशन पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी।



साध्वी प्रज्ञा को पिछली बार स्वास्थ्य कारणों से एनआईए की विशेष अदालत में एक दिन की पेशी की छूट मिली थी। प्रज्ञा ठाकुर ने सोमवार को अपने वकील के मार्फत आवेदन देकर खराब स्वास्थ्य के आधार पर एक दिन के लिए पेशी से छूट मांगी थी, जिसे एनआईए के विशेष न्यायधीश वी एस पडालकर ने स्वीकार कर लिया था।

Malegaon blast case: Discharge appeal filed by Pragya Singh Thakur, Samir Kulkarni and Lt Col Prasad Purohit kept for final hearing from July 29 by Bombay High Court . #Maharashtra