साध्वी प्रज्ञा के बयान पर बवाल, नाथूराम गोडसे को संसद में बताया देशभक्त, बीजेपी ने किया किनारा

भोपाल/ बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर संसद में हंगामा मच गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी सांसद ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को संसद में देशभक्त बताया है। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। दरअसल, डीएमके सांसद ने संसद में नाथूराम गोडसे का जिक्र किया था। गोडसे का नाम सुनते ही साध्वी भड़क गईं।



डी राजा ने जैसे ही नाथूराम गोडसे का नाम लिया तो साध्वी संसद में हस्तक्षेप करते हुए बोलीं कि आप देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे। इसके बाद संसद में बवाल शुरू हो गया। प्रज्ञा के बयान को बाद में लोकसभा स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटवा दिया है। हालांकि बाहर निकलने के बाद साध्वी ने अपने बयान से पलट गई हैं। लेकिन इस बयान के बाद संसद में खूब हंंगामा हुआ है।

#WATCH BJP MP Pragya Singh Thakur on reports of her referring to Nathuram Godse as 'deshbhakt' in Lok Sabha: Pehle usko poora suniye, mai kal dungi jawab. pic.twitter.com/4xieTz5HpH