सुनें, बड़े ही मासूम अंदाज में दादा दिग्विजय सिंह के लिए पोते ने की है क्यूट अपील

भोपाल. मध्यप्रदेश के भोपाल से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। भोपाल में रविवार के दिन वोटिंग हो रही है। उनके पोते और जयवर्धन सिंह के बेटे सहसराजय ने अपने दादा के लिए एक क्यूट अपील की है। इसका वीडियो जयवर्धन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। इस वीडियो में सहसराजय अपने दादा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं।



वोटिंग से ठीक एक दिन पहले जयवर्धन सिंह ने अपने बेटे का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में सहसराजय की मां अपने बेटे से पूछती हैं कि चुनाव कौन लड़ रहा है , जवाब मिलता है कि दादा। फिर मां पूछती है कि उनका नाम क्या है, जवाब में सहसराजय कहते हैं कि दिग्विजय सिंह।

My son Sahasrajai’s appeal for his grandfather’s election tomorrow @digvijaya_28 pic.twitter.com/g47TwP3e93