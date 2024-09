एमपी में वेतन में होगी कटौती, डेढ़ लाख कर्मचारियों की कम आएगी सेलरी

भोपाल•Sep 20, 2024 / 02:59 pm• deepak deewan

Salary will be cut in MP Police for Corpus Fund मध्यप्रदेश में सरकारी अमले के लिए खास खबर सामने आई है। उनके वेतन में कटौती की गई है। इस वजह से प्रदेश के डेढ़ लाख कर्मचारियों की सेलरी कम होगी। एमपी पुलिस में वेतन में यह कटौती की जा रही है। इस संबंध में पीएचक्यू PHQ ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेशभर के जिला पुलिस अधीक्षकों SP को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।