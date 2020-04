जनधन खाताधारकों के लिए राहतभरी खबर, कभी भी निकाले पैसा, अकाउंट नहीं होगा ब्लॉक

भोपाल/ कोरोना वायरस की वजह से आम जनजीवन बहुत ही प्रभावित हुआ है। जिसके कारण लोगों के काम-धंधों पर भी खासा असर पड़ा है। लेकिन कोरोना की इस महामारी से गरीब वर्ग बहुत अधिक प्रभावित हुआ है, खासकर वो वर्ग जो की प्रतिदिन मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। लेकिन सरकार नें इस संकट की घड़ी में गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद करनें का ऐलान किया था।

इस योजना का फायद गरीब, मजदूर, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग को सबसे ज्यादा मिल रहा है। भारत सरकार 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को अप्रैल, मई और जून तीन महीने तक 500 रुपये हर महीने अकाउंट में भेज रही है, ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि को निकालने के लिए लोग भगदड़ कर बैंक पहुंच रहे हैं और पैसे निकालने के लिए लंबी लाइन लगा रहे हैं। इसी को लेकर SBI ने जनधन खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी किया है।

We would like to assure our customers that the funds in your account will not be blocked or returned to the Government. You may withdraw the same at your convenience anytime. Don't believe in rumours. @challasetty#SBI #PMJDY https://t.co/aRsA70Yz9h