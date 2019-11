SBI scheme: हर महीने मिलेगी तय पेंशन, जानिए पूरी प्रॉसेस

भोपाल। आज के दौर में पैसा दुनिया का दूसरा भगवान बन गया है। पैसे का अभाव जहां हमें कई सुविधाओं से वंचित रख सकता है। वहीं आज हर कोई कैसे भी पैसा जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है।

यहां तक की इसके लिए कुछ लोग गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जो आपको पैसा तो देगा ही, साथ ही आपके पैसे की सिक्योरिटी भी देगा।

जी हां हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) जिससे आप भी हर महीने पेंशन पा सकते हैं। इसके लिए SBI एन्‍युइटी डिपॉजिट स्‍कीम बनाई है।

SBI की इस स्‍कीम के तहत बैंक अपने ग्राहक को हर महीने एक निश्चित रकम का भुगतान करता है। हां, पेंशन पाने के लिए आपको बैंक में एकमुश्‍त राशि जमा करवानी होगी।

वहीं भारतीय स्‍टेट बैंक SBI की वेबसाइट पर उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार, एन्‍युइटी डिपॉजिट स्‍कीम के खाता धारकों को हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है।

अगर आप भी SBI एसबीआई की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहां समझें इसकी प्रक्रिया और ब्‍याज दर...

Get the security of monthly payments with the Annuity Deposit Scheme. To know more, visit: https://t.co/13pRBgvbkp pic.twitter.com/5xw01y7uTs