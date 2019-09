SBI Recruitment 2019: बंपर भर्ती! बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका...

भोपाल। यदि आप भी बैंक से जुड़ी नौकरी का अपनी प्राथमिकता की सूची में रखते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है।

दरअसल भारतीय स्टेट बैंक भर्ती यानि SBI ने विशेषज्ञ कैडर अधिकारी ( Specialist Cadre Officer ) विभाग के विभिन्न पद के लिए 477 पदों के लिए भर्ती ( SBI Recruitment 2019 ) निकाली हैं ! इस भर्ती ( SBI Recruitment 2019 ) के लिए योग्य उम्मीद्वार 25 सितम्बर 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

ये है जरूरी जानकारी...

विभाग का नाम (Name Of Department)– भारतीय स्टेट बैंक विभाग 2019 (State Bank of India Department)

पद का नाम (Name Of Post)– विशेषज्ञ कैडर अधिकारी (Specialist Cadre Officer)

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (Qualification & Experiences)- इस भारतीय स्टेट बैंक में भर्ती के लिए आवेदक को इंजीनियरिंग डिग्री, एमएससी, एमसीए, स्नातक डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष डिग्री होने पर भी मान्य है, शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित समस्त जानकारी लिए कृपया विभाग द्वारा नोटिफिकेशन देखें।

नोटिफिकेशन देखने के लिए यहां क्लिक करें: Download Notification Click Here

पद संख्या (Number Of Posts)– कुल 477 पद

आयु सीमा (Age Limits)- इस SBI Recruitment 2019 के लिए कैंडिडेट की अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होना चाहिए। कृपया आयु में छूट के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन देखे !

सैलरी (Salary)– इस भर्ती में सैलरी विभाग द्वारा 23,700-59,170/- रूपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगा । कृपया वेतनमान के लिए ऑफिसियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें।

क्लिक करें: नोटिफिकेशन—Notification

चयन प्रक्रिया (Selection Process)- इस भारतीय स्टेट बैंक 2019 के लिए ऑनलाइन परीक्षा (Online Examination), साक्षरता (Interview) मेरिट लिस्ट (Merit List) के आधार पर चयन होगा।

परीक्षा शुल्क (Exam Fee/Application Fee)– इस SBI Recruitment 2019 भर्ती के लिए आवेदक को आवेदन का अनारक्षित (GEN/OBC) 750/- रूपए व आरक्षित (SC/ST/PH) 125/- रूपए देने होंगे।

आवेदन करने की प्रारंभ तिथि (Start Date)- 06 सितम्बर 2019

आवेदन करने की अंतिम तिथि (End Date)– 25 सितम्बर 2019

नौकरी करने का स्थान (Job Location)- पुरे भारत मे कही भी (All India Job)

आॅफिशियल वेबसाइट देखने के लिए यहां क्लिक करें: Official website

आवदेन कैसे करे (How To Apply)-

इस पोस्ट (State Bank of India Recruitment 2019 )के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर समस्त आवश्यक जानकारी भरे साथ ही उपलब्ध माध्यमों से फीस भरें। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / नेट बैंकिंग / बैंक चालान द्वारा किया जा सकता है।

अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें: Apply Now Registration / Login