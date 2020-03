अल्टीमेटम से बढ़ी कमलनाथ की मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई

भोपाल. मंगलवार का दिन मध्यप्रदेश की सियासत के लिए अहम है। सियासी उथल-पुथल के बीच जहां राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को आज फ्लोर टेस्ट कराने का अल्टीमेटम दिया है, वहीं, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है।

दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश के मामले में सुनवाई दो जजों की बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता हैं। ऐसे में सभी लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय देती है। उसके बाद देखना यह भी है कि सोमवार को सीएम कमलनाथ को राज्यपाल ने जो चिट्ठी लिखी है, उसका क्या जवाब मिलता है। कांग्रेस की तरफ से विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी पैरवी करेंगे वहीं, भाजपा की तरफ से महाअधिवक्ता शशांक शेखर पक्ष रखेंगे।

MP CM: I met the Governor, we discussed current political issues. I thanked him for his address in Assembly today. I said we're ready for things within the constitution, but we can't go outside its purview. BJP has brought in no-confidence motion. As on today, we have the numbers pic.twitter.com/ZxNNSW8Ube