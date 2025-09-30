Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

School Holiday: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में कल 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक का अवकाश घोषित किया गया है... 1 और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी यानी सार्वजिनक अवकाश रहेगा...

less than 1 minute read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Sep 30, 2025

School Holidays

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

School Holiday: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में कल 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक की छुट्टी घोषित की गई है। लगातार तीन दिन के अवकाश की घोषणा के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।

नवमीं, दशहरा और गांधी जयंती समेत 3 अवकाश

राजधानी भोपाल में जहां नवरात्रि की नवमीं तिथि पर स्कूल बंद रहेंगे, वहीं दशमीं तिथि यानी 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व (Dussehra holiday) और गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर सभी स्कूलों में ये छुट्टी घोषित की गई हैं। स्कूलों की ओर से जारी किए गए छुट्टी के सर्क्यूलर के मुताबिक ये दशहरा अवकाश हैं, जो तीन दिन का है।

1 और 2 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday)

1 और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। ये सार्वजनिक अवकाश हैं। इन दो दिनों में बैंक, स्कूलों और सरकारी ऑफिसों में भी छुट्टी रहेगी।

4 अक्टूबर को खुलेंगे स्कूल (School Reopen)

तीन दिन की छुट्टी के बाद सभी स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खोले जाएंगे। एक बार फिर से नियमित तौर पर क्लासेस लगाई जाएंगी।

Published on:

30 Sept 2025 02:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

