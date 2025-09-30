कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

राजधानी भोपाल में जहां नवरात्रि की नवमीं तिथि पर स्कूल बंद रहेंगे, वहीं दशमीं तिथि यानी 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व (Dussehra holiday) और गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर सभी स्कूलों में ये छुट्टी घोषित की गई हैं। स्कूलों की ओर से जारी किए गए छुट्टी के सर्क्यूलर के मुताबिक ये दशहरा अवकाश हैं, जो तीन दिन का है।