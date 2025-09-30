कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज
School Holiday: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में कल 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक की छुट्टी घोषित की गई है। लगातार तीन दिन के अवकाश की घोषणा के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
राजधानी भोपाल में जहां नवरात्रि की नवमीं तिथि पर स्कूल बंद रहेंगे, वहीं दशमीं तिथि यानी 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व (Dussehra holiday) और गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) के अवसर पर सभी स्कूलों में ये छुट्टी घोषित की गई हैं। स्कूलों की ओर से जारी किए गए छुट्टी के सर्क्यूलर के मुताबिक ये दशहरा अवकाश हैं, जो तीन दिन का है।
1 और 2 अक्टूबर को सरकारी छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। ये सार्वजनिक अवकाश हैं। इन दो दिनों में बैंक, स्कूलों और सरकारी ऑफिसों में भी छुट्टी रहेगी।
तीन दिन की छुट्टी के बाद सभी स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खोले जाएंगे। एक बार फिर से नियमित तौर पर क्लासेस लगाई जाएंगी।
