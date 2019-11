ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत के पीछे गुजरात की 'हवा', क्या यहीं बनी सारी रणनीति?

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कदम से कांग्रेस में खलबली मच गई है। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। उसके बाद से संभावित चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सिंधिया की पीएम मोदी से भी मुलाकात की चर्चा थी लेकिन उन्होंने खुद ही इसे खारिज कर दिया है। सिंधिया पार्टी से नाराज हैं, ये तो जगजाहिर है। लेकिन चर्चा है कि इसकी प्लानिंग एक फैमिली पार्टी में हुई है।



सिंधिया ने अपने सोशल प्रोफाइल पर कांग्रेस से तौबा कर लिया है। अब न तो उनके फेसबुक और न ही ट्विटर कांग्रेस का जिक्र है। मगर नाराज सिंधिया कभी खुलकर पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है। वो भले ही कमलनाथ की सरकार पर इशारों-इशारों में हमला करते रहे हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि पार्टी में लगातार हो रही अनदेखी से सिंधिया का परिवार भी चिंतित है।



गुजरात में है ससुराल

ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल बड़ौदा में है। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया बड़ौदा के गायकवाड़ मराठा राजरिवार से हैं। सिंधिया का इस वजह से गुजरात अक्सर आना जाना होता है। जबकि सिंधिया की सास नेपाल राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। प्रियदर्शनी से ज्योतिरादित्य सिंधिया का विवाह 12 दिसंबर 1994 को हुआ है। बताया जाता है कि बड़ौदा महाराज से प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे रिश्ते हैं। यहीं वजह है कि पीएम मोदी ने पहली बार लोकसभा चुनाव भी बड़ौदा से ही लड़े थे।

कुछ दिन पहले सिंधिया गए थे बड़ौदा

जानकारों के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ौदा पिछले दिनों गए हुए थे। बड़ौदा महाराज के यहां कोई पारिवारिक फंक्शन था। जिसमें परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए थे। बताया जा रहा है कि किसी सदस्य का शादी समारोह था। यहां सियासी जगत के भी कई लोग पहुंचे थे। सियासी हलकों में यह चर्चा है कि यहीं पर बड़ौदा महाराज के साथ सिंधिया ने अपनी वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की।



यहीं हुई प्लानिंग?

चर्चा है कि इस समारोहा में सिंधिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर बात हुई। क्योंकि कांग्रेस में तो सिंधिया बिल्कुल ही अलग-थलग पड़ गए हैं। पार्टी न तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने को तैयार है और न ही राज्यसभा भेजने को। ऐसे में सिंधिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। बड़ौदा महाराज से नरेंद्र मोदी के रिश्ते जगजाहिर हैं। इसी फैमिली पार्टी में सिंधिया के आगे की सियासी सफर पर चर्चा हुई। साथ ही सिंधिया का अगला रुख क्या होगा, सब कुछ शायद यहीं तय हुआ है। उसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।



कांग्रेस ने कभी सिंधिया को दी थी बड़ौदा की जिम्मेदारी

ज्योतिरादित्य सिंधिया का ससुराल बड़ौदा राजघराने में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी गुजरात चुनाव के दौरान उन्हें बड़ौदा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी थी। बड़ौदा के आसपास की जो सीटें उसे जीताने की जिम्मेदारी सिंधिया को सौंपी गई थी। सिंधिया इस दौरान जाकर वहां प्रचार भी किया था

मोदी से मिलने की चर्चा

सिंधिया ने जैसे अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटाया। वैसे ही यह चर्चा शुरू हो गई उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होने वाली है। हालांकि जो खबरें चल रही हैं, उसे सिंधिया ने खुद ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक महीने पहले ही अपने ट्विटर बायोग्राफी को बदल लिया है। लोगों की सलाह पर मैंने अपने ट्विटर बायो को शॉर्ट किया है। अब जो अफवाहें उड़ रही हैं, वह निराधार है।

Jyotiraditya Scindia to ANI, on no mention of Congress party in his Twitter bio: A month back I had changed my bio on Twitter. On people's advice I had made my bio shorter. Rumours regarding this are baseless. pic.twitter.com/63LAw9SIvb