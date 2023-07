टॉपरों को दिया स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण पर राशि का पता नहीं

हायर सेकंडरी स्कूल कक्षा 12वीं में टॉप करने वाले जिले के 248 छात्रों को ई-स्कूटी खरीदने के लिए राशि दी जाना हैं, लेकिन राशि दिए जाने से पहले शासन ने शपथ पत्र का पेच लगा दिया है। जिससे छात्रों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

Topping students in Higher Secondary School class 12th to be given the amount to buy e-scooty