पीएम मोदी के 'खास दोस्त' के दादा की सीट हो रही है खाली, क्या पार्टी उन्हें फिर भेजेगी राज्यसभा

भोपाल/ मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। अभी दो पर बीजेपी जबकि एक पर कांग्रेस काबिज है। बदले राजनीतिक समीकरण में इस बार ज्यादा संभावना यह है कि इस बार दो सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। बीजेपी की तरफ से प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया का कार्यकाल नौ अप्रैल को पूरा हो रहा है। अभी तक पार्टी ने यह फैसला नहीं लिया है कि इन दोनों में से किसी को रिपीट करेगी या फिर किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजेगी।



राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया पीएम मोदी के 'खास दोस्त' के दादा हैं। पीएम मोदी ने कुछ महीने पहले अपने खास दोस्त से मुलाकात की थी। साथ ही उन्होंने अपने खास दोस्त के साथ तस्वीर भी शेयर की थी। उस तस्वीर को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा था कि संसद में एक बहुत ही खास दोस्त मुझसे मिलने आया। पीएम मोदी ने जब यह तस्वीर शेयर की थी, तब खलबली मच गई थी कि आखिर ये बच्ची कौन है।



पीएम मोदी ने खूब किया था दुलार

पीएम मोदी ने अपने खास दोस्त के साथ जो तस्वीरें शेयर की थीं, उसमें साफ दिख रहा था कि कैसे वह बच्चे को दुलार कर रहे हैं। यह बच्ची कोई और नहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया की पोती रुद्राक्षी है। रुद्राक्षी अपने दादा, पापा और मम्मी के साथ पीएम मोदी से मिलने जुलाई 2019 में संसद भवन पहुंची थी। उसी वक्त की यह तस्वीर है। पीएम का दुलार पाकर बच्ची बहुत खुशी थी। नवबंर महीने में ही यह बच्ची एक साल की हुई है।

The child that Prime Minister Modi is seen playing with in his Instagram post is the grand-daughter* of BJP MP Satyanarayan Jatiya. https://t.co/hHwQDCzqYm