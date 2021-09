कांग्रेस नेता के खिलाफ राजद्रोह का केस, योगी आदित्यनाथ पर की थी टिप्पणी

भोपाल। मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अजीज कुरैशी (former governor aziz qureshi) के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (up cm yogi adityanath)के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुरैशी उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के भी राज्यपाल रह चुके हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के परिवार का हाल जानने रामपुर पहुंचे थे। वहां बयानों की मर्यादाएं लांघ गए। यूपी की योगी सरकार की तुलना महमूद गजनवी (mahmud ghaznavi) और अहमद शाह अब्दाली (Ahmad Shāh abdali) से कर बैठे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी ऐसा नहीं किया होगा, जैसा यह जालिमाना हुकूमत कर रही है। वे यहीं नहीं रुके, पिशाच सहित कई और भी अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से भी चर्चा की, जिसमें भी उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ बातें कीं।

कुरैशी ने कहा कि सांसद आजम खान (azam khan) और उनके परिवार पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। जो जालिमाना पॉलिसी मौजूदा हुकूमत अपना रही है, जुल्म किया है, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े-बड़े डाकू-लुटेरे आए। हमलावर गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रानी ने भी ऐसा नहीं किया। यह हमारे लोगों के साथ अन्याय है। कुरैशी ने यह भी बयान में कहा था कि मेरे बयान से शायद गवर्नमेंट को शर्म आ जाए।

कुरैशी बोले- मैंने ऐसा नहीं कहा था

इधर, कुरैशी एक एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा है कि मैंने किसी के खिलाफ निजी टिप्पणी नहीं की है। मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया है। ये मुझे राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जिस तरह मौजूदा दौर में अत्याचार बढ़ा है, पहले ऐसा नहीं था।

My words are being misquoted to politically harm me & mislead the public. I had said that there haven't been as much atrocities in earlier days as today. I haven't made any remarks against anyone: Former UP Governor Aziz Qureshi on sedition case against him for remarks against CM pic.twitter.com/ug4aQik5yg