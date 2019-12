Christmas Day: ये हैं क्रिसमस डे में गाए जाने वाले खास Carol Lyrics

भोपाल। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व पूरे विश्व में 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बच्चें अधिक उत्सुक रहते हैं। क्योंकि उनको इस दिन ढेर सारे उपहार और मिठाईयां मिलती है। यह पर्व ईसाई धर्म के प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

ईसामसीह के जन्मदिन के मौके पर पूरी दुनिया में क्रिसमस पर्व धूमधाम से मनाया जाता है इस मौके पर लोगों के घर ‘क्रिसमस ट्री’ सजाया जाता है। देश के कोने-कोने में साल के अंतिम त्योहार क्रिसमस के लिए तैयारियां अब पूरी हो चुकी है।

क्रिसमस का आरंभ करीबन चौथी सदी में हुआ था. इससे पहले प्रभु यीशु के अनुयायी उनके जन्म दिवस को त्योहार के रूप में नहीं मनाते थे यीशु के पैदा होने और मरने के सैकड़ों साल बाद जाकर कहीं लोगों ने 25 दिसम्बर को उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया मगर इस तारीख को यीशु का जन्म नहीं हुआ था क्यूंकि सबूत दिखाते हैं कि वह अक्टूबर में पैदा हुए थे दिसम्बर में नहीं।

जानकारों के अनुसार भगवान यीशु के पैदा होने के सैकड़ों साल बाद जाकर लोगों ने 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाना शुरू किया। लेकिन ईसाई विद्वान इस तारीख को उनका जन्मदिन नहीं मानते हैं। कहा जाता है यीशु का जन्म अक्टूबर में हुआ था। इस दिन रोम इस दिन को गैर ईसाई लोग अजेय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे इसलिए ईसाई धर्म के लोग यीशु का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को मनाने लगे।

ईसाई होने का दावा करने वाले कुछ लोगों ने बाद में जाकर इस दिन को चुना था क्योंकि इस दिन रोम के गैर ईसाई लोग अजेय सूर्य का जन्मदिन मनाते थे और ईसाई चाहते थे की यीशु का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाए।

कहा जाता है इस दिन प्रभु ईसा मसीह सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन उपहार देने की परंपरा होती है। यह उत्सव पूरी दुनिया में धार्मिक और पारंपरिक पर्व के रुप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का अलग ही महत्व होता है।

माना जाता है कि सांता क्लॉज इस दिन सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। सांता क्लॉज केवल क्रिसमस के दिन ही आते हैं। यह उत्सव 24 दिसंबर की आधी रात से ही शुरू हो जाता है। । इस पर्व पर लोग एक-दूसरे को ‘हैप्पी क्रिसमस-मेरी क्रिसमस’ बोलकर बधाई देते हैं। देश के कई शहरों में क्रिसमस ट्री सजाया जाता है।

दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले प्रभु के जन्मदिन पर उनके संदेशों को भजनों के माध्यम से घर-घर तक पहुंचने की प्रथा को आज भी निभाया जाता है।

कैरोलिंग दिवस एक ऐसा मौक़ा होता है जब लोग बड़े धूमधाम से प्रभु यीशु की महिमा, उनके जन्म की परिस्थितियों, उनके संदेशों, मां मरियम द्वारा शहे गए कष्टों के बारे में भजन गाते हैं।

ये हैं क्रिसमस डे में गाए जाने वाले खास Carol Lyrics/ Lyrics of best Christmas s Songs and Carols...

1. >क्रिसमस का ये मौसम प्यारा...

क्रिसमस का ये मौसम प्यारा आओ नाचे गायें,

बाहों में बाहें डालें जायें,

एक जोश दिल में भर दे, दीवाना सब को कर दे,

तू साँसों की लह पे गुनगुनाएं,

ऐ यार तू भी आजा, बजा ले दिल का बाजा,

तू आ जमाने पे छा जा,

कोई डर है ना गम, बस रुके ना कदम,

तूफान दिलों में उठा जा,

जितने भी गम हो तेरे, वो आज भुला जरा,

जीवन बना दे अपना, उमंगों तरंगों भरा,

ये घडी है हँसी, इसको तू खोना नहीं,

कोई साथी तेरा ना हो तुझसे जुदा, तू ऐसा तराना सुना जा,

ऐसा समा कब आए, तू नाच जरा अभी,

दिल जवां रहेगा, हो साथ अपने सभी,

जो नहीं थी कभी, मिली ख़ुशी आज वो,

तेरे जीवन में हो कोई दुख ना कभी,

ऐसा फ़साना बना जा।

2. >यीशु जन्म के क्रिसमस गीत (बैथलहम के गौशाले में)...

बैथलहम के गौशाले में, जीवन का उजियाला है,

यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है।

नभ में होती उसकी महिमा,

दूतों में वाणी का गौरव,

गाती है सागर की लहरें,

यीशु जग में आया है।

खोज रहा संसार जिसे था,

युग-युग का संताप लिए,

नवजीवन की आशा बनकर,

जग का तारक आया है।

क्यों होते मायूस ओ साथी,

देख जगत अधियारा,

दुःख चिंता सब दूर करेगा,

जो मरियम का जाया है।

गाओ मिलकर यीशु की जय,

जय-जय यीशु मसीहा की,

जो पापों से मुक्ति देने,

जग में जन्म ले आया है।

3. Hindi Christmas Songs 2019...

क्या दिन ख़ुशी का आया,

रहमत का बादल छाया,

दुनिया का मुंजी आया.

आ हा हा हल्लेलुयाह

एक दूत मरियम का सगा,

बोला जन्मेगी तुम बेटा,

नाम उसका यीशु रखना.

आ हा हा हल्लेलुयाह

क्या दिन ख़ुशी का आया,

पूरब से निकला तारा,

जिसने किया इशारा,

स्वाद का बना सहारा.

आ हा हा हल्लेलुयाह

स्वर्ग दूत जमी पे आया,

परमेश्वर वचन सुनाए,

येशु चरनी में पाए.

आ हा हा हल्लेलुयाह

वो तीन माजूसी आए,

सोना, मुर, लोबान लाया,

4. >छन छन घंटी बजती है (Hindi Christmas Song)

छन छन, छन छन घंटी बजती है,

टन टन जब उड़ते हम हवा भी खिलती है।

चंदा हँसता हो जब कोहरा छाया हो,

निकले खेतों में हँसते हा हा हो,

वायु का झोका मस्ती भरता हो,

यीशु जन्मा मस्ती छाई हम से कहता हो,

छन छन, छन छन घंटी बजती है,

टन टन जब उड़ते हम हवा भी खिलती है।

निकले थे तब हम क्रिसमस का था दिन,

खुशियों में डूबे हम लोगों के मन,

रैना हंसती है जैसे हो कंचन,

फैली खुशबु जैसे दिन में महका हो चंदन,

छन छन, छन छन घंटी बजती है,

टन टन जब उड़ते हम हवा भी खिलती है।