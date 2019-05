सैल्यूट निधि! तुम जैसों के हौसलों से ही तो खूबसूरत है भारत का लोकतंत्र

नरसिंहपुर. मध्यप्रदेश के सात सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इस बार मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है। प्रदेश में करीब 63 फीसदी से ज्यादा मतदान हुई है। सबसे ज्यादा वोटिंग बैतूल में हुई है। वहीं, वोटिंग की कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आईं हैं। जिसमें हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती झलकती है।

एमपी में ऐसे वोटिंग की कई अच्छी तस्वीरें आईं। कहीं परिवार के लोग अंतिम संस्कार करने से पहले वोट डालने गए तो कहीं बारात जाने से पहले दुल्हा वोट डालने पहुंचा। लेकिन एक हौसलों की भी तस्वीर सामने आई है जो आपकी दिल जीत लेगी। यह तस्वीर मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर की है। यह तस्वीर होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की है। जहां एक मतदान केंद्र पर दिव्यांग निधि वोट डालने पहुंची थी।

निधि के बचपन से ही दोनों हाथ नहीं है। इसके बावजूद वह पोलिंग बूथ पर पहुंची और पैरों से मतदान किया बल्कि मतदानकर्मी से अपने पैरों में स्याही भी लगवाई। निधि की इस तस्वीर की चर्चा पूरे प्रदेश में है। निधि वैसे लोगों को सीख लेने की जरूरत है जो सोचते हैं कि एक वोट डालने से क्या होगा।





Madhya Pradesh: Specially-abled Nidhi cast her vote using her foot at a polling booth in narsinghpur . #LokSabhaElections2019 #Phase5 pic.twitter.com/4B7JQAlWLn