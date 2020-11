सीएम रहते उमा भारती को गिरफ्तार करने पहुंची थी ये महिला IPS, अब ट्विटर पर हो रहीं ट्रेंड

भोपाल. साल 2004 में पहली बार सीएम उमा भारती को दंगा केस में गिरफ्तार करने पहुंची महिला आईपीएस डी रूपा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सीनियर IPS डी रूपा जो कि अभी कर्नाटक की प्रमुख सचिव गृह हैं ट्विटर पर तेजी से ट्रेंड कर रही हैं और इसकी वजह है उनका True Indology नामक एक ग्रुप से बहस करना। True Indology ग्रुप को IPS डी रूपा से हुई बहस के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। जिसे लेकर ट्विटर वॉर शुरु हो गया है।

ये है मामला

दरअसल ट्विटर पर सीनियर IPS डी रूपा और ट्विटर पर डी. रूपा और True Indology के बीच दीपावली पर पटाखों पर लगे प्रतिबंध को लेकर बहस शुरु हो गई। दोनों ही तरफ से वार-पलटवार हुए और इसके बाद True Indology ग्रुप के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। जिसे लेकर बहस शुरु हो गई है और कई बड़ी हस्तियां True Indology ग्रुप के सपोर्ट में उतरती नजर आ रही हैं।

Crying victim on some imaginary bullying. U with ur faceless/nameless trolls will troll with all abusive words& lying on top of it. Chori upar se seena jori,wah! There r many on other hand who've come up with facts how u n ur follower-trolls troll them. Ur time's up .@TIinExile https://t.co/gWTuyHqlRQ