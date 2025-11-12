Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

MP News: सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया को विभागीय जांच में लगभग क्लीन चिट दे दी है, जबकि राज्य योजना आयोग के सीईओ ऋषि गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की तलवार अब भी लटकी हुई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 12, 2025

MP IAS officer Rishi Garg

MP IAS officer Rishi Garg

MP News: सामान्य प्रशासन विभाग ने उप सचिव अजय कटेसरिया को विभागीय जांच में लगभग क्लीन चिट दे दी है, जबकि राज्य योजना आयोग के सीईओ ऋषि गर्ग के खिलाफ कार्रवाई की तलवार अब भी लटकी हुई है। 2013 बैच के आइएएस हैं, पर हरदा में फरवरी 2024 के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप है।

फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप

ऋषि गर्ग पर हरदा में फरवरी 2024 के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में लापरवाही का आरोप है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। शिकायत है कि फैक्ट्री के खिलाफ पहले से शिकायतें होने के बावजूद कलेक्टर के रूप में गर्ग ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की। विभागीय जांच जारी है और आरोप पत्र का जवाब व परीक्षण लंबित है। सूत्रों के अनुसार, इसी प्रकरण में तत्कालीन हरदा एसपी संजय कुमार की भूमिका को लेकर गृह विभाग के निर्णय की भी प्रतीक्षा की जा रही है।

कटेसरिया को क्लीन चिट

कटेसरिया, जो 2012 बैच के आइएएस अधिकारी हैं, पर सतना कलेक्टर रहते नियम विरुद्ध जमीन आवंटित करने के आरोप लगे थे। 2021-22 में चित्रकूट तहसील और रघुराजनगर क्षेत्र की कई एकड़ सरकारी व नजूल भूमि को अन्य लोगों के नाम किए जाने की शिकायत हुई थी। जांच के बाद शासन ने उनके जवाब को संतोषजनक पाते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया है।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50 हजार रुपये
भोपाल
cm dr mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Nov 2025 02:49 pm

Published on:

12 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के IAS अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, ये है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किसानों के लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान

uma bharti
भोपाल

सोशल मीडिया पर ट्रेंड में #MPCOLDWAVE, 5° से और नीचे गिरेगा पारा, अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

IMD Alert in MP Cold wave severe cold weather forecast
भोपाल

‘रॉबर्ट वाड्रा’ को ‘दूसरी शादी’ करने की सलाह, कौन से ‘भाजपा नेता’ की टिप्पणी से बढ़ा विवाद

Robert Vadra advised to get married second time
भोपाल

औंधे मुंह गिरा सोना-चांदी, दामों में भारी गिरावट, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver Rate
भोपाल

एमपी में फिर बढ़ा सोयाबीन का रेट, राज्य सरकार ने दी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

एमपी में फिर बढ़ा भावांतर योजना में सोयाबीन का रेट
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.