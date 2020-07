महाराज, नाराज और शिवराज एमपी में तीन खेमों में बंटी बीजेपी: शत्रुघ्न सिन्हा

भोपाल. मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। विभागों का बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। अभिनेता से नेता बने पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा तीन खेमों में बांट गई है।



क्या कहा शत्रुघ्न सिंहा ने

मंगलवार को भाजपा पर हमला बोलते कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- मध्य प्रदेश में भाजपा तीन खेमो में बट गयी। महाराज, नाराज और शिवराज।

मध्य प्रदेश में भाजपा तीन खेमो में बट गयी।

1.महाराज,

2.नाराज ,और

3.शिवराज



