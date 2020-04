शिवराज कैबिनेटः नरोत्तम मिश्रा को मिला गृह और स्वास्थ्य विभााग, कमल पटेल कृषि मंत्री

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट के पांच मंत्रियों को बुधवार को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नए मंत्रियों को मिले विभागों पर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। इन मंत्रियों ने मंगलवार को ही शपथ ली थी। इन में से दो मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं।

दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा को सबसे अहम गृह और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी दी गई है। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य प्रसंस्करण का जिम्मा दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण इससे पहले सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास था। वो भी कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। इनके अलावा कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया गया है, वहीं मीना सिंह को आदिवासी कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।



किसे क्या मिला

नरोत्तम मिश्र- गृह और स्वास्थ्य विभाग

तुलसी सिलावट- जल संसाधन विभाग

गोविंद सिंह राजपूत- खाद्य प्रसंस्करण मंत्री

मीना सिंह-आदिवासी कल्याण विभाग

कमल पटेल- कृषि

